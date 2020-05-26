شكرا لقرائتكم خبر عن علاء الزهيرى: إصدار وثائق إلكترونية جديدة ومنتجات تأمين متناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين عن إصدار وثائق تأمين إلكترونية جديدة، ومنتجات تأمين متناهى الصغر والتوسع في البيع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء اللجان الفنية بالاتحاد من إعدادها، وعرضها على هيئة الرقابة المالية لإبداء الموافقة النهائية، لافتًا إلى أن الرقابة المالية أبدت تفهمًا كبيرًا حيال إصدار وثائق تأمين إلكترونية جديدة، للتسهيل على العملاء بالإضافة إلى تقليل الاحتكاك المباشر والحصول على جودة أعلى من الخدمة، وذلك تمشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف الزهيرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه في ضوء التعايش مع فيروس كورونا، فإنه سيتم الاستمرار في اتباع نفس الإجراءات الاحترازية لمواجهة العدوى لمدة أسبوعين، ومنها العمل بنصف القوة طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، وأوضح أن الجائحة ألقت بظلالها على قطاع التأمين المصري، حيث انكمش حجم الطلب على العمليات الجديدة بالإضافة إلى ضعف تحصيل الأقساط وذلك بسبب ظروف العمل الحالية، وكل هذه الظروف قد تؤدى إلى تراجع نسب الأهداف الموضوعة لتحقيق المستهدف الربحي للشركات بسبب الأزمة وأنه يوجد قطاعات متوقفة بالفعل عن العمل مثل قطاع تأمين السفر والبحري والطيران .

يذكر أن الاتحاد شارك في مبادرة صندوق تحيا مصر بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة لمعاونة القطاع الطبي على مواجهة الفيروس، فضلاً عن المشاركة في توفير المواد الغذائية للعمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، لتخفيف عبء تكاليف المعيشة عن عاتقهم خلال الأزمة الراهنة، ويأتي هذا التبرع في ضوء المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري الذي يعمل دائمًا على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل قطاعات الدولة، ويعكس الدور الرائد والفعال لهذا القطاع الحيوي في المسئولية الاجتماعية وإرساء مبادئ التنمية المستدامة، كما يظهر تقدير الاتحاد وقطاع التأمين للدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.