شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول التمسك بالمسار التصحيحي الصاعد- تحليل - 25-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى سعر الزوج تذبذبه السلبي الأخير بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 116.65 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الإيجابية خلال الفترة القريبة والمتوسطة. نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه نحو مستوى 50 ليدعونا ذلك لترجيح المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 118.10 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 119.15. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 116.65 و 118.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم

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