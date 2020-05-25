شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار تجاوز المتوسط– تحليل - 25-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بثبات المتوسط المتحرك 55 والذي بشكل بدوره عائق أمام الهجوم الصاعد باستقراره عند 875.00, لكن الثبات الإيجابي فوق الدعم الممتد نحو 780.00 يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي وليمكنه ذلك من تجاوز العائق الحالي والوصول نحو الهدف التالي المتمثل بمستوى 915.00. استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 يتماشى مع الترجيح الصاعد بتقديمه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب للوصول نحو الهدف المقترح سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 875.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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