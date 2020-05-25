شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية مساء يوم الجمعة الماضي، لكنه بدأ بالارتداد هبوطاً بعد الاقتراب من الدعم المكسور للقناة الصاعدة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 28.80 بشكل رئيسي.
وبالتالي، نحن بانتظار تداولات سلبية اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 34.10 ثم 34.60 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 36.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 34.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحاول التعافي – تحليل - 25-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.