شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية مساء يوم الجمعة الماضي، لكنه بدأ بالارتداد هبوطاً بعد الاقتراب من الدعم المكسور للقناة الصاعدة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 28.80 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن بانتظار تداولات سلبية اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 34.10 ثم 34.60 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 36.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 34.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط