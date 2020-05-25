شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تختبر المقاومة – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لاختراق مستوى 1.4015 لكنه أنهى تداولات الأسبوع الماضي دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية واضحة على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، بانتظار التوجه نحو 1.3813 كهدف سلبي رئيسي.
نذكر بأهمية الثبات دون 1.4015 لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع والتوجه نحو 1.4264 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3900 والمقاومة 1.4050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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