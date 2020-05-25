شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19» ينتقم للفنادق مـن «إيـر بي إن بي» وأمثـالهـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أدت الموجة العارمة من عمليات إلغاء الحجوزات التي تزامنت مع تفشي وباء (كوفيد-19)، إلى فرض قواعد طارئة مطلوب من المسافرين والسياح التقيد بها، بدءاً من شروط الحجز التي منها إلغاء الحجز مجاناً في آخر لحظة، وانتهاء بمسؤولية المضيف الكاملة لعدة أشهر، قبل تاريخ الوصول.

نموذج عمل شركة «إير بي إن بي»، التي تأسست عام 2008، أحدث ثورة في قطاع الفنادق، لا يمكننا تجاهلها، وقد انتزعت حصتها من السوق ببراعة، وضغطت على أسعار الحجز في الفنادق، وكانت مصدر إلهام لإنشاء علامات تجارية جديدة بأسعار معقولة، وأجبرت الفنادق، بمختلف فئات تصنيفها، على تطوير خدمات المطاعم والغرف، وتوابعها من وسائل الترفيه، إلا أن إعلان «إير بي إن بي» عن تسريح ربع ما لديها من الموظفين، يكشف عن حجم الضغوط المالية التي تواجهها الشركة.

والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو: هل غيّر الفيروس نموذج عمل «إير بي إن بي»؟ يقول هنري هارتفيلدت، المحلل المختص ومؤسس مجموعة «أتموسفير ريسيرتش»: «أعتقد أن الفنادق قد تستعيد بعض مزاياها في المدى القريب مستفيدة من شروط النظافة والتباعد الاجتماعي الجديدة». وبينما يسعى القطاع للتعافي، يدعم التنافس بين الفنادق وخدمات الإقامة التشاركية، الوسائل لإقناع الجمهور بأن غرفهم خالية من الفيروسات، وشروط الحجز فيها معقولة، ومنطقية، وعروضها مناسبة لشروط التباعد الاجتماعي.

شروط مطاطة

تتبنى معظم الفنادق سياسات إلغاء حجز مرنة جداً تسمح للمسافرين بإجراء تغييرات على حجوزاتهم من دون تحميلهم رسوماً، وتتراوح من 24 إلى 48 ساعة قبل الوصول.

وتستثنى من ذلك رسوم الفنادق المدفوعة مسبقاً، وغير القابلة للاسترداد، والتي تمنح أسعاراً هي الأدنى، وهذه ميزة جيدة ما لم تضطر إلى إلغاء الحجز. ولكن حتى ضمن هذه الفئة، عرضت معظم شركات الفنادق الكبرى، بما في ذلك ماريوت، وهيلتون، وحياة، ميزة رد المبالغ في الحجوزات غير القابلة للاسترداد في فصل الربيع الحالي، ومدد بعضها العروض حتى نهاية يونيو.

ويركز مستأجرو النزل والفنادق المعروضة لقضاء العطلات بشكل خاص، على قراءة الشروط والتعليمات بدقة أكبر حالياً، بحثاً عن السلامة أولاً، ثم ما يتاح من ميزات فرضها الوضع الجديد.

ففي ديسمبر، حجزت جيسيكا برادفورد، موظفة العلاقات العامة في شركة تقنية مقرها باسادينا، كاليفورنيا، نزلًا من أربع غرف في ولاية ماين، عن طريق شركة «إير بي إن بي» لمدة أسبوع لقضاء إجازة مع الأصدقاء في يوليو. وفي أواخر إبريل، بعد أن فرضت ولاية ماين قواعد تلزم جميع الوافدين إليها بالحجر الذاتي لمدة 14 يومًا، وتستمر حتى أغسطس، حاولت جيسيكا إلغاء الحجز، وأدركت أن سياسة الإلغاء على العقار الذي تبلغ رسوم حجزه 7000 دولار أمريكي في الأسبوع، تغطي فقط ال 48 ساعة الأولى بعد الحجز. لكن الشركة غيرت قواعد الإلغاء وسمحت بإعادة 50% إذا تم إلغاؤها قبل أسبوع، أو أكثر من تاريخ الحجز.

ورفضت «إير بي إن بي» التعليق مباشرة على الإيجارات في ولاية ماين، لكنها أشارت إلى تمديد الشركة لسياسة الظروف المخففة التي تتيح استرداد الأموال من الحجوزات التي تمت قبل 14 مارس، حتى 15 يونيو، وهي المرة الثالثة التي تمدد فيها فترة السماح.

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وتعزز هذه المرحلة تنوع شروط تأجير المنازل. ففي حالة «إير بي إن بي»، تحتفظ الشركة لنفسها بحق اختيار سياسة الإلغاء الخاصة بها، والتي تتراوح بين «مرنة»، أي حتى 24 ساعة قبل تسجيل الوصول، و«صارمة»، وهو ما واجهته جيسيكا برادفورد. وتعرض «إير بي إن بي»، التي تقول إن لدى أكثر من 60% من شركات الضيافة سياسات إلغاء مرنة، أو معتدلة إلى حد ما، وخدمة فلترة البحث لمساعدة المسافرين في العثور على عناوين إقامة بشروط مرنة.

والنتيجة هي أن الفائز في مجال شروط الإلغاء هي الفنادق.

صعوبات استرداد الأموال

من بين شركات العطلات، اتخذت «إير بي إن بي» موقفاً لمصلحة ضيوفها في مسألة إلغاء الحجوزات التي تم إجراؤها قبل 14 مارس، وتم الطلب من ملاك العقارات رد المبالغ. لكن الذي أسعد المسافرين أغضب المضيفين، ما دفع «إير بي إن بي» إلى إنشاء صندوق بقيمة 250 مليون دولار للتعويض الجزئي عن المضيفين المتأثرين، الذين أطلق بعضهم مواقع حجز مباشر خاصة بهم. لكن شركة «في آر بي أو» اتخذت موقفاً معاكساً، حيث حثت أصحاب المنازل على دفع 50% من المبالغ المستردة، أو السماح للضيوف بالتأجيل لمدة تصل إلى عام، ولكن المهم في نهاية المطاف هو تجنب المنازعات.

والنتيجة عندما يتعلق الأمر باسترداد الأموال، فإن الفنادق هي الفائز.

وعندما يُسمح بالسفر على نطاق واسع، بافتراض أن ذلك قبل العثور على لقاح، أو علاج للوباء، فإن كل من يقدم أماكن إقامة ليلية - من المركبات الترفيهية والسفن واليخوت إلى الفنادق ومنازل الإيجار - سيضطر إلى استعادة ثقة المسافرين، وتشجيعهم للخروج من منازلهم. ولعل أهم وسائل تشجيع الناس على الخروج إطلاق الوعود بمستويات نظافة لا تقل عما هو متبع في المستشفيات.

يقول هارتفلدت: «التعقيم والصحة سيكونان المطعم الجديد فئة الخمس نجوم، ونجمة مشلين، وكل درجات التصنيف الراقية. وقد تتمتع الفنادق المستقلة ذات العلامات التجارية الأرقى، أو المُدارة جيدًا، بميزة تفضيلية على السكن التشاركي لأن الفنادق سوف تستخدم منتجات تنظيف احترافية، أو معيارية».

وفي الواقع بدأت العديد من الشركات الفندقية في تطبيق معايير تنظيف جديدة مستوحاة من تلك التي وضعها مركز التحكم في الأمراض والوقاية منها.

ولجأت فنادق ماريوت لاستخدام تقنية الرش الكهروستاتيكي لرش المعقمات التي تقتل الجراثيم على نطاق واسع في الغرف، من خلال العمل مع مشافي «مايو كلينيك»، ومنتجي وسائل التعقيم، مثل «ليسول».

وتخطط فنادق هيلتون لإطلاق نظام تدقيق للغرف في يونيو ، يشير إلى عدم دخول أي شخص إلى الغرفة منذ تنظيفها.