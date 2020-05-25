إغلاق 122 محلاً مخالفاً في دبي خلال رمضان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 23,735 زيارة تفتيشية منذ إعادة فتح الأسواق في الأول من رمضان، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للتدابير الاحترازية 22,328 منشأة، في حين تم إغلاق 122 محلاً ومخالفة 64 محلاً بسبب عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، كلبس الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وممارسة أنشطة تجارية غير مسموح بها في الفترة الحالية لفتح الأسواق، إلى جانب التنبيه على 1222 محلاً تجارياً بهدف تعزيز التوعية لدى مجتمع الأعمال وضمان سلامة الجميع.

أظهرت الزيارات التفتيشية في الأسبوع الأول من شهر رمضان التزام 73% من المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية، وتحسنت نسبة التزام المنشآت في الأسبوع الثاني لتصل 98% وواصلت المنشآت التجارية في الأسبوع الثالث تعزيز التزامها بالتدابير الاحترازية لتصل النسبة إلى 99% أما في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، فبلغت نسبة الالتزام 99.5%.

وغطت الزيارات التفتيشية جميع مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في إمارة دبي، حيث بلغ عدد الحملات التفتيشية على مناطق الأسواق المفتوحة 465 حملة، في حين تم تغطية المراكز التجارية عبر 190 حملة تفتيشية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: يعكس ارتفاع نسب التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية ارتفاع وعي المنشآت التجارية بالمتغيرات التي طرأت على آليات مزاولة الأعمال في الإمارة، ونتقدم بالشكر للمنشآت التجارية على التزامهم العالي وحرصهم على الحد من انتشار فيروس كورونا. ركزنا في مرحلة إعادة فتح الأسواق من خلال التفتيش اليومي على التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية والتزامهم بالإغلاق أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني وعدم ممارسة الأنشطة التجارية غير المسموح بها في هذه الفترة ونقل الملاحظات السلبية التي نرصدها للجهات الحكومية المنظمة لبعض القطاعات التجارية.

وأضاف لوتاه: تهدف اقتصادية دبي من خلال الجولات التفتيشية بشكل عام، والتنبيهات التي يوجهها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للمحال التجارية، إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق الهدف الأسمى والأبرز والمتمثل بتحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع في ظل جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19%».