«لوفتهانزا» إلى 20 وجهة مجدداً منتصف يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت متحدثة باسم شركة لوفتهانزا التي تجري محادثات مع الحكومة الألمانية للحصول على حزمة إنقاذ قدرها تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار) إن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة منها أماكن عطلات رئيسية بدءا من منتصف يونيو حزيران.

وقالت المتحدثة إن لوفتهانزا ستسير رحلات إلى مايوركا وكريت ورودس وفارو والبندقية وإبيزا وملقة مضيفة أن الرحلات ستنطلق من فرانكفورت المركز الرئيسي للشركة، وأضافت أن الشركة ستكشف عن وجهات أخرى في نهاية الأسبوع المقبل.

وكانت صحيفة بيلد ام زونتاج أول منفذ إعلامي ينشر عن الوجهات الجديدة.

تأتي الخطوة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الشركة عن خطط لاستئناف الرحلات إلى وجهات أخرى منها لوس أنجلوس وتورونتو ومومباي اعتباراً من يونيو /حزيران.

وقالت لوفتهانزا يوم الخميس إنها تجري محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن تنازلها عن حصة نسبتها 20 في المئة مقابل حزمة الإنقاذ المالي.