عيد الفطر يرفع ضغـط شبكات الاتصالات بالتزامن مع «البقاء في المنازل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تشهد خدمات الاتصالات، لاسيما الأرضية منها، هذا العام ضغطاً كبيراً خلال عيد الفطر الذي يشهد إجراءات احترازية للبقاء في المنازل، بهدف مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، الذي تطلبت من «اتصالات» و«دو» جهوداً إضافية كبيرة لضمان كفاءة وجودة الخدمات على مدار الساعة.

جرت العادة خلال الأعياد أن تقوم شركتا «اتصالات» و«دو» برفع جاهزية الشبكات الأرضية وللهاتف المتحرك لتلبية حاجة سكان الدولة على التواصل داخل وخارج الدولة، لكن مع أزمة «كورونا المستجد» يتوقع تضاعف الطلب على خدمات الإنترنت الأرضية للتواصل عبر تطبيقات الفيديو مع الأهل والأقارب خلال إجازة العيد.

ودفعت توجهات الدولة للتباعد الاجتماعي لمواجهة «كورونا المستجد» العمل بالقطاعين العام والخاص والتعلم كذلك عن بُعد، الأمر الذي تطلب من «اتصالات» و«دو» القيام بجهود مضاعفة لضمان استمرار العمل والتعلم والتواصل بكفاءة.

وقالت «اتصالات» و«دو» مع بدء سريان العمل والتعلم عن بُعد، إنهما اتخذتا إجراءات استثنائية عبر توفير حزم وسعات إنترنت أرضية إضافية لتمكين العاملين وسكان الدولة كافة من تأدية المهام الوظيفية والتواصل بصورة طبيعية.

مراكز الطوارئ

وفعلت «اتصالات» و«دو» قدرات مراكز الطوارئ لديها خلال الفترة الماضية على امتداد مساحة الدولة المأهولة بالسكان لضمان عدم انقطاع الخدمات أو تراجع مستواها بسبب الضغوط الكبيرة على الشبكات.

وخلال إجازة عيد الفطر من العام الجاري استنفرت «اتصالات» و«دو» استعداداً للطلب الكبير على الخدمات خلال البقاء في المنازل على مستوى شبكات الهاتف الأرضي والمتحرك، تحسباً للضغط المتوقع لارتفاع الطلب على خدمات إجراء محادثات الفيديو وتحميل وتنزيل الملفات المصورة والبيانات والتصفح بشكل عام والمتوقع أن تشهد طلباً بعدة أضعاف، وبالأخص في المناطق السكنية بعد تغير خريطة حركة البيانات من مواقع العمل إلى المنازل وبالأخص في المواقع التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.

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مبادرات التواصل الدائم

من جانبها أكدت «اتصالات» أنها طرحت مجموعة شاملة من المبادرات للبقاء على تواصل دائم مع العائلة والأصدقاء من المنازل، تماشياً مع التوجهات الحكومية لتحفيز الأفراد على البقاء في منازلهم والحفاظ على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأعلنت «اتصالات» إطلاق عدد من المبادرات الاستثنائية، لضمان بقاء شبكتها وخدماتها وكوادرها على أتم الاستعداد لدعم جميع العملاء في كافة أرجاء الدولة، مؤكدة على الأداء عالي الكفاءة لشبكاتها وقدرتها الاستيعابية على تلبية كافة المتطلبات المتغيرة للأعمال والأفراد بمرونةٍ تامة.

وذكرت «اتصالات» أنها قامت بزيادة السعات الاستيعابية للشبكات في الدولة، إضافةً إلى رفع سعات حزم البيانات الدولية أثناء استخدام التطبيقات العالمية، وضمان الاستفادة القصوى للعملاء من منصات التواصل المختلفة عبر شبكات الهاتف الثابت والمتحرك.

وقالت اتصالات إنها بذلت جهوداً كبيرة لإتاحة فرقها الفنية في جميع المواقع وإدارة عملية التشغيل والصيانة بشكل فعال ونفذت مجموعة من الإجراءات الفنية للمحافظة على جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من أن جميع المشتركين والعملاء متصلون خلال هذه الفترة.

استيعاب الطلب المتزايد

بدورها أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» اتخاذ تدابير لضمان جاهزية الشبكة لاستيعاب زيادة حركة البيانات والحفاظ على اتصال مستمر دون انقطاع بسرعات عالية، لاسيما خدمات مكالمات الصوت والفيديو، واستيعاب الطلب المتزايد على تصفح الإنترنت والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات والقنوات الرقمية المختلفة.

وأكدت «دو» تمتع شبكاتها بالقدرة الكافية لاستيعاب ضعف حركة المرور الحالية واستيعاب النمو المتوقع في الطلب على الخدمات الشبكية، كما أكدت استعداد الفرق الفنية لديها لإصلاح الأعطال في الشبكات وعبر تسريع زمن الاستجابة من خلال مركز متخصص لإدارة عمليات وخدمات الشبكة لتوفير مراقبة وإدارة شاملة للشبكة على مدار الساعة.