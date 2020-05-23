تعيين نائب وزير النفط قائما بأعمال محافظ إيران لدى أوبك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ذكر الموقع الإلكتروني لوكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء يوم السبت أن إيران عينت نائب وزير النفط أمير حسين زماني نيا قائما بأعمال محافظ إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلفا لحسين كاظم بور أردبيلي الذي توفي هذا الشهر. وأضاف الموقع الإخباري التابع للدولة أن البحث عمن سيتولى منصب محافظ إيران بشكل دائم لا يزال مستمرا. وتوفي أردبيلي في 16 مايو أيار إثر إصابته بنزيف في المخ بعد أسبوعين من دخوله في غيبوبة.

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