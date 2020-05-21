الرئيس التنفيذي: قطر للبترول تخفض الإنفاق 30%

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول يوم الخميس إن الشركة ستقلص إنفاقها وتكاليف التشغيل نحو 30 بالمئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستغرق تعافي أسواق النفط والغاز وقتا طويلا.
وأبلغ سعد الكعبي ندوة عبر الإنترنت نظمها مجلس الأعمال الأمريكي القطري أن قطر للبترول، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ستمضي رغم ذلك قدما في خطط توسع كبير في إنتاجها بحلول 2024.
وقال ”نعكف على مراجعات للميزانية... في يونيو حزيران سنكون قد خفضنا الإنفاق 30 بالمئة، الرأسمالي والتشغيلي.“
تقلص كبرى شركات النفط والغاز في العالم الإنتاج بقوة في أعقاب انهيار أسعار الوقود الذي أوقدت شرارته جائحة فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة.
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