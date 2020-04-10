مديرة صندوق النقد تشكل لجنة استشارية خارجية لشؤون الجائحة

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الجمعة تشكيل مجموعة استشارية خارجية جديدة لإبداء الرأي في تحديات السياسات، بما في ذلك ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتأثيرها الاقتصادي الهائل.
تضم المجموعة مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وخبراء وأكاديميين من القطاع الخاص، من بينهم ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سلطة النقد في سنغافورة، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير آنا بوتين.
وقال صندوق النقد إن الفريق سيجتمع مع جورجيفا ومسؤولين كبار آخرين بالصندوق عدة مرات سنويا.
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