شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تقترح خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً فى اجتماع أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالى فى اجتماع مع أوبك وحلفائها إن بلادها تقترح خفض إنتاجها النفطى 100 ألف برميل يوميا فى الشهرين القادمين.

وأضافت نالى فى تغريدة أن المكسيك ستخفض الإنتاج إلى 1.681 مليون برميل يوميا من 1.781 مليون برميل يوميا مسجلة فى مارس.

Advertisements

كان قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد اليوم الجمعة أن الاتفاق النهائى لمجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج العالمى بواقع 10 ملايين برميل يوميا، والذى أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض.

وقال الأمير عبد العزيز لرويترز عبر الهاتف إنه يأمل أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.