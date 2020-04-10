شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تقترح خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً فى اجتماع أوبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالى فى اجتماع مع أوبك وحلفائها إن بلادها تقترح خفض إنتاجها النفطى 100 ألف برميل يوميا فى الشهرين القادمين.
وأضافت نالى فى تغريدة أن المكسيك ستخفض الإنتاج إلى 1.681 مليون برميل يوميا من 1.781 مليون برميل يوميا مسجلة فى مارس.
كان قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد اليوم الجمعة أن الاتفاق النهائى لمجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج العالمى بواقع 10 ملايين برميل يوميا، والذى أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض.
وقال الأمير عبد العزيز لرويترز عبر الهاتف إنه يأمل أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تقترح خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً فى اجتماع أوبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.