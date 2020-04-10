شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 10-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق أهدافنا الإيجابية المقترحة في تقاريرنا الأخيرة والتي وصلت إلى 36.00، وارتد هبوطاً بشكل قوي من هناك ليواجه ضغط سلبي ويكسر مستوى 32.50 ويستقر دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتكبّد مزيد من الخسائر المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 30.97 ثم 29.75 كأهداف سلبية أولية.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 32.50 يعتبر عامل إيجابي أولي سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لمحاولة الارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.00 والمقاومة 33.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط