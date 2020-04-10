شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان 3 شركات تغطية الوفاة بسبب كورونا.. تعرف على أنواع تأمينات الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اعلان قيام 3 شركات تأمين مصرية أن وثائق التأمين على الحياة تشمل فيروس "كورونا كوفيد 19"ضمن تغطياتها الأساسية، وذلك حرصا من شركات التأمين على الوقوف بجانب الشعب المصرى فى حالة الأزمات .

فما هي أنواع الوثائق التى توفرها شركات التأمين على الحياة؟

Advertisements

يتوافر في السوق العديد من وثائق التأمين الفردية وفقا للتغطيات التي تلبى إحتياجات الغالبية العظمى من عملاء التأمين وأهمها :

1 - التأمين المؤقت و يغطي خطر الوفاة فقط , هو أبسط انواع التأمينات على الحياة , هو مؤقت لفترة زمنية محدده 5ـ 10ـ 15ـ 20ـ 25 سنة , هذا التأمين لا يوجد له قيمة إستردادية فهو حماية فقط ، يغطي الوفاة لأي سبب، وهذا التأمين تكلفته بسيطة جدا وحمايته عالية جدا.

2 - التأمين المختلط يدفع مبلغ التأمين في حالة الوفاة أو البقاء على قيد الحياة حتى نهاية التأمين ويستفيد المؤمن بنسبة من الإستثمارات التى تحققها شركات التأمين ولذلك فهو يسمى بالتأمين مع الاشتراك فى الأرباح.

3 - التــأمين الجماعى يقصد به التأمين على مجموعة من الأفراد "عادة ما يعملون فى جهة عمل واحدة " وهو تأمين يمكن ان يغطى حالات الوفاة أو البقاء على قيد الحياة حتى سن معينة أو كليهما، و يكون المتعاقد فى هذا التأمين هو صاحب العمل، ويتم الاتفاق على الشروط والمزايا المناسبة بين المتعاقد وبين شركة التأمين مقابل اشتراكات ( أقساط ) يتم سدادها بمعرفة المتعاقد سواء كان السداد يتحمله العامل أو صاحب العمل أو كلاهما مشاركة وهذا التأمين يعتبره أصحاب العمل ميزة إضافية لتشجيع العاملين على زيادة العطاء والاستمرار فى العمل.