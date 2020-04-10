شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قوي للأسهم المحلية بدعم من قياديات «البنوك» و«العقار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها في جلسة نهاية الأسبوع على صعود قوي بدعم «البنوك» و«العقار»، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 6.4% بما يعادل 247 نقطة ليغلق عند 4113.67 نقطة، وارتفاع سوق دبي المالي 3.56%، مضيفاً 63 نقطة ليغلق عند 1830.02 نقطة.

وغلب التفاؤل على تداولات الجلسة مع صعود الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية وخاصة البنوك والعقار والنقل والاتصالات. وبلغت السيولة المتداولة في السوقين 427 مليونا، بتداول 278.3 مليون سهم من خلال 7066 صفقة، وتوزعت السيولة 230.4 مليون درهم بتداول 208.6 مليون سهم بدبي. وشهد سوق أبوظبي 195.8 مليون، بتداول 69.7 مليون سهم.

سوق أبوظبي

ساهم القطاع البنكي الذي ارتفع 8.55% في سوق أبوظبي في رفع المؤشر العام للسوق لأعلى مستوى في شهر تقريباً بعدما قفز «أبوظبي الأول» 11.21% إلى 12.1 درهم، بتداولات 29.27 مليون، كما ارتفع «أبوظبي التجاري» 3.01% إلى 4.11 درهم، بتداول 17 مليون و«أبوظبي الإسلامي» 2.15% إلى 3.33 درهم، بتداول 33.7 مليون.

ارتفع مؤشر الاتصالات 5.6%، بارتفاع «اتصالات» بنفس النسبة عند 15.1 درهم، بتداول 35.05 مليون.

وارتفع الاستثمار 2%، بصعود «إشراق» 4.07% إلى 0.23 درهم، وارتفاع «العالمية القابضة» 2.46% إلى 15 درهماً.

وارتفع «الدار العقارية» 2.04% إلى 1.5 درهم، بتداول 25.2 مليون، ليرتفع العقار 1.93%، كما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.58%. وارتفع الطاقة 0.25%، بارتفاع «أبوظبي الوطنية للطاقة» 4.7% إلى 0.646 درهم، و«دانة غاز» 1.85% إلى 0.606 درهم، فيما تراجع «أدنوك للتوزيع» 2.8% إلى 2.79 درهم.

وشهد سهم واحة الزاوية سيولة 30 مليونا، مع بقاء سعر السهم دون تغيير.

سوق دبي

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تلقى سوق دبي دعماً قوياً من المؤشرات القطاعية التي ارتفعت جماعيا، لتصعد بالمؤشر العام للسوق إلى أعلى مستوى منذ بداية الشهر.

صعد البنوك 4.87%، مستفيدا من ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 7.69% إلى 8.4 درهم، بتداولات 38.4 مليون، وارتفع «دبي الإسلامي» 3.6% إلى 3.19 درهم، بتداول 57.26 مليون، وتراجع «جي إف إتش» وحيداً في السوق 0.2% إلى 0.545 درهم. أما «أملاك» فارتفع3.7% و«مصرف عجمان» 5.16% و«الخليجي التجاري» 14.55%.

ارتفع العقار 2.7%، مع صعود «إعمار العقارية» 3.5% إلى 2.37 درهم، بتداول 35.05 مليون، كما ارتفع «ديار» 4.5% إلى 0.233 درهم مع إعلان الشركة موافقة العمومية على تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر، وارتفع «داماك» 3.25% إلى 0.507 درهم، و«أرابتك» 3.84% و«الاتحاد العقارية» 3% و«إعمار للتطوير» 0.5%.

وقفز النقل 5% تقريباً، بصعود «أرامكس» 8.2% إلى 2.78 درهم، بتداول 15 مليوناً، وارتفع «العربية للطيران» 1.44% إلى 0.915 درهم، وتراجع «الخليج للملاحة» 0.32% إلى 0.304 درهم.

وارتفع الاستثمار 1.8%، بارتفاع «سوق دبي» 5.6% إلى 0.64 درهم، و«دبي للاستثمار»0.91% إلى 1.1 درهم، و«شعاع كابيتال» 0.46% إلى 0.437 درهم.

وفي التأمين، ارتفع «سلامة» 3.03% و«أمان» 1.98% و«دار التكافل» 2.93%، وتراجع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 5%. وصعد «دي إكس بي إنترتنمنتس» 5% إلى 0.127 درهم، بتداول بأقل من مليون درهم.

تداولات المستثمرين

أظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين، مسجلين صافي استثمار كمحصلة شرائية ب 40.8 مليون (13.1 مليون في أبوظبي و 27.7 مليون في دبي). بلغت مشترياتهم 123.3 مليون، وبلغت مبيعاتهم 82.54 مليون. واتجه المواطنون نحو التسييل، مسجلين صافي استثمار كمحصلة بيع 34 مليوناً، منها 10.1 مليون في أبوظبي، و 24 مليون في دبي. فيما بلغت مشترياتهم 221.4 مليون، بينما بلغت مبيعاتهم 255.45 مليون.

وسجل الخليجيون محصلة بيعية ضعيفة 6.8 مليون، فيما تباينت توجهات المستثمرين العرب في السوقين بمحصلة لم تتجاوز المليون. واتجه الاستثمار المؤسسي في السوقين نحو الشراء، وبقيمة أكبر في سوق أبوظبي، بنحو 32.8 مليون كمحصلة شراء، فيما شهد سوق دبي 3.6 مليون كمحصلة شراء، ليصل الإجمالي إلى 36.5 مليون.

وبلغت مشتريات المؤسسات والشركات في السوقين 225.4 مليون، فيما بلغت مبيعاتهم 188.92 مليون.