شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية مدعومة بتحركات البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الخميس حيث تلقت دعما من إجراءات الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس "كورونا"، وحققت "وول ستريت" مكاسب أسبوعية.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي توسيع نطاق التحفيز المالي إلى 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد وتخفيف آثار كورونا، كما صرح "جيروم باول" بأنه متفائل بتعافي الاقتصاد بداية من النصف الثاني.



وكشفت بيانات حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بحوالي 261 ألف طلب إلى 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% في مارس/آذار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع نسبته 0.3%.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 9.3% مغلقا عند 22.76 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 19.7%، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 28.3 دولار وأقل سعر عند 24.9 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 4.1% وأغلق عند 31.48 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 36.4 دولار وأقل سعر عند 32.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتعف "داو جونز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 286 نقطة) إلى 23719 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 12.7%، وسجل أعلى سعر عند 24008 نقاط وأقل مستوى عند 23504 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 8153 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 10.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 8227 نقطة وأقل مستوى عند 8072 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 2690 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 12.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 2818 نقطة وأقل مستوى عند 2762 نقطة.