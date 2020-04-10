شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن شعير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 10 بواخر، سبعة منها لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 420 ألف طن، وثلاث بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 180 ألف طن، مشيرًا إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه.
وذكر الفارس أن المؤسسة تعاقدت على توريد 2.1 مليون طن منذ بداية هذا العام الجاري، بخلاف كمية هذه المناقصة، موضحًا أنه تمت جدولة وصول البواخر حتى شهر أغسطس القادم بمعدل 10 - 12 باخرة شهريًا.
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