شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ تؤكد خفض 10 ملايين برميل في مايو ويونيو ومساعي لإقناع المكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفقت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الخميس على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان لها.

وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022، حسب وكالة رويترز.

وقالت أوبك+ إنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو لتقييم السوق.

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ونقلت رويترز عن مصدر لها في أوبك يوم الخميس أن المنظمة وحلفاءها من منتجي النفط الآخرين، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يحاولون إقناع المكسيك بالانضمام إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط من أجل رفع أسعار الخام المنخفضة بشدة جراء أزمة فيروس كورونا.

وأبلغ المصدر رويترز أن وزراء أوبك+، الذين يعقدون مؤتمرا بالفيديو، يحاولون حمل المكسيك على خفض إنتاجها 400 ألف برميل يوميا من مستوى إنتاج أكتوبر 2018، في إطار تخفيضات أوسع نطاقا.

نقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مصادر لها من أوبك وأخرى روسية أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول أخرى منتجة للنفط أجروا محادثات يوم الخميس بشأن تخفض غير مسبوق للإنتاج العالمي يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 20% من الإمدادات العالمية، لدعم الأسعار المتضررة بشدة من أزمة فيروس كورونا.