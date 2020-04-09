شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وروسيا تقتربان من الاتفاق على تخفيضات نفطية قد تصل إلى 20% من الإمدادات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها من أوبك وأخرى روسية أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول أخرى منتجة للنفط أجروا محادثات يوم الخميس بشأن تخفض غير مسبوق للإنتاج العالمي يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 20% من الإمدادات العالمية، لدعم الأسعار المتضررة بشدة من أزمة فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات يشوبها التعقيد بسبب خلاف بين السعودية، أكبر منتجي أوبك، وروسيا غير العضو بالمنظمة، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، لكن مصادر من أوبك وروسيا قالت إنهما تمكنتا من التغلب على خلافاتهما.

وكانت رويترز قد نقلت في وقت سابق عن وزير النفط الإيراني أنه سيتم خفض للإنتاج بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا سيسري لشهري مايو ويونيو 2020 فحسب. ومن يوليو إلى نهاية 2020 سيكون الخفض ثمانية ملايين برميل يوميا، تصبح ستة ملايين برميل يوميا من يناير 2021.

وكانت السعودية قد دعت في وقت سابق إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.