شكرا لقرائتكم خبر عن الإسلامى للتنمية يقرض تونس 280 مليون دولار لمعالجة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مصدر حكومي رويترز، اليوم الخميس، أن البنك الإسلامي للتنمية فى جدة يعتزم إقراض تونس 280 مليون دولار للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك فى إطار حزمة مساعدة عاجلة للدول الأعضاء.

وقال البنك على تويتر، إنه رصد 2.3 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة الجائحة الفيروسية.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 628 حالة، بعد تسجيل 32 إصابة جديدة مؤكدة.

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وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية - أن عدد الوفيات بلغ 24 حالة منذ تفشى الفيروس فى البلاد يوم 2 مارس الماضي، موضحةً أن أغلب الحالات المُصابة سُجلت فى العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المُتخذة من قِبل السلطات فى هذا الصدد.