شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض رغم تصريحات إيجابية من رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صدور تصريحات إيجابية من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وأوضح "باول" على هامش خطابه بمعهد "بروكينجز" قائلاً إنه يتوقع تعافي الاقتصاد الأمريكي بداية من النصف الثاني من العام الجاري ملمحا إلى تعافٍ قوي.



وأشار "باول" إلى أن البنك المركزي سوف يتخذ إجراءات مكثفة لإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي القوي، لكنه توقع الإبقاء على السياسة النقدية ومعدل الفائدة كما هو دون تغيير في الوقت الحالي.

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وأكد رئيس البنك المركزي على عدم قلقه من الارتفاع الأخير في معدل التضخم، كما شدد على حاجة المواطنين الأمريكيية للدعم المباشر من الحكومة الفيدرالية.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بحوالي 261 ألف طلب إلى 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% في مارس/آذار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع نسبته 0.3%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.