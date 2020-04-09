الاقتصاد

نوفاك يدعو جميع منتجي النفط للانضمام لجهود دعم الأسعار

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خارج مقرها الرئيسي في فييناشعار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إنه يتعين على جميع منتجي النفط الرئيسيين في العالم الانضمام للجهود الرامية إلى مواجهة التراجع الحاصل في الطلب على النفط.

وأضاف نوفاك، خلال مؤتمر عن بعد لمجموعة أوبك+، أن النشاط الاقتصادي العالمي يتراجع والطلب على النفط انخفض بين عشرة ملايين و15 مليون برميل يوميا.

 

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