مجلس الوزراء يحذر: لا تذهب إلى البنوك ما لم تصلك رسالة من رقم 2030 لصرف 500 جنيه

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرقم المخصص الذى سيتم إرسال الرسالة للعمالة غير منتظمة لصرف 500 جنيه هو 2030، محذرا عدم ذهاب المواطن إلى البنوك دون وصولة الرسالة لمكان والزمن الذى حددته الرسالة ولن يتم صرف آى أموال لمن ذهب بدون وصوله رسالة لهم قبل يوم الصرف.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم حسام الحداد، أن الذين تم تسجيلهم حتى اليوم الخميس فى منحة العمالة غير منتظمة إلى مليون و700 ألف وتم تنقية الكثير منها، بسبب أن هناك من قام بتسجيل أطفال عمرهما 5 سنوات، وكذلك متوفيين، ومنهم من سجل أسرته بالكامل.

وتابع المتحدث باسم الوزراء، أن نظام التسجيل مفتوح ولم يقفل حتى الآن، ووزارة القوى العاملة ستعلن يوم انتهاء التسجيل، مضيفا أنه من تخلف عن عدم صرف المبلغ فى اليوم المحدد فى الرسالة المرسلة له سيتم تحديد لمن تخلفوا الذهاب فى يوم محدد وعدم الذهاب ثانى يوم نهائيا.