- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يتوقع بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أن البنك المركزي يتوقع بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي من أضرار "كورونا" في النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح بان البنك المركزي سيواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات حتى إعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي القوي.
وأشار رئيس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه غير قلق حيال الصعود في معدل التضخم متوقعا الإبقاء على السياسة النقدية ومستوى الفائدة الحالية دون تغيير خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأكد "باول" على أن المواطنين في الولايات المتحدة يحتاجون للدعمم مباشرة من الحكومة الفيدرالية حيث أن البنك المركزي لا يمكنه سوى منح قروض.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتياطي الاتحادي يتوقع بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.