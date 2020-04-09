شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اكسترا تبحث مُقترح زيادة رأسمالها بنسبة 20% في 5 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" دعوة المُساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 5 مايو المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، بما نسبته 20% من رأس المال الحالي.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم، علماً بأنه سيتم زيادة رأس المال بواقع سهم لكل خمسة أسهم قائمة.

هذا وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

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ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصفين الأول والثاني من عام 2019 بقيمة 112.5 مليون ريال، بواقع 2.25 ريال للسهم، بما نسبته 22.5% من القيمة الإسمية للسهم.

كذلك ستفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 72.3 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 63.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الرابع يعود إلى زيادة مبيعات جميع الأقسام خلال الربع الرابع بشكل عام وخلال مهرجان التخفيضات السنوي بشكل خاص وكذلك ارتفاع ايرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الإستهلاكي، مما كان له الاثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 11.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 205.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 161.2 مليون ريال في 2018.