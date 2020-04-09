شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: أوبك+ تبحث خفضا يفوق 12 مليون برميل يومياً والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر في أوبك+ اليوم الخميس إن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين متحالفين معهما، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون تخفيضات على إنتاج النفط تتجاوز 12 مليون برميل يوميا ويريدون مساهمة المنتجين الآخرين بخمسة ملايين برميل يوميا.

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