شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 4 أسابيع استنادا على آمال بدء انحسار جائحة فيروس كورونا فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، استنادا على آمال بلوغ جائحة فيروس كورونا مستويات الذروة فى أوروبا ،والبدء فى الانحسار خلال الأيام القليلة القادمة ،الأمر الذي سوف يترتب عليه تخفيف قيود العزل الصحي التي أقرتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس التاجي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 331.75 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 4.5% ، حيث تسيطر على أسهم شركات القطاع موجة تعافي قوية ، بعدما أظهرت بيانات تراجع فى أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

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تحسنت المعنويات فى معظم أسواق المال العالمية ، مع توالي الإشارات التي تؤكد على أن جائحة فيروس كورونا قد بلغت مستويات الذروة فى أوروبا ،وأن البدء فى انحسار هذا الوباء القاتل سوف يظهر بوضوح فى الأيام القليلة القادمة.

الأمر الذي سوف يترتب عليه قيام الحكومة الأوروبية بتخفيف إجراءات العزل الصحي والتي أقرتها خلال الأسابيع الماضية للحد من الانتشار السريع لفيروس كوفيد 19.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،لتسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 3.4% ، بفضل تفاؤل المستثمرين بعلامات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.1 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.