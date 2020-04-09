شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يعزز من مكاسبه – تحليل – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.16% بما يعادل 2.86 نقطة ليستقر عند سعر 71.57 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 74.70، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 60.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه