شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1644.20، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 1703.25 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل حمل السعر من الأسفل، بينما يمثل الثبات فوق 1644.20 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1635.00 والمقاومة 1680.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد