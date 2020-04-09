شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع قليلا قبيل محضر اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات استكمال عمليات التعافي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل توقعات بأن جائحة فيروس كورونا قد بلغت ذروتها فى أوروبا ، الأمر الذي يصب فى صالح تحسن شهية المخاطرة ،ويقلص من مخاوف نقص سيولة الدولار بالأسواق ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ،والذي من المنتظر أن يوفر أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0882$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0857 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0840$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار ، بعد فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فى التوصل لاتفاق على المزيد من الدعم الاقتصادي لمنطقة اليورو التي تعاني بشدة من جائحة فيروس كورونا.

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وحققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول مكسب خلال سبعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.0768$.

تشير معظم التوقعات أن جائحة فيروس كورونا قد بلغ ذروتها فى أوروبا ،وأن الأيام القادمة سوف تشهد انخفاضا ملحوظا فى أعداد الإصابات والوفيات ، الأمر الذي يصب فى صالح تحسن شهية المخاطرة ، ويدعم تعافي أسواق الأسهم الأوروبية ،ويقلص من مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي.

بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش ينشر البنك المركزي الأوروبي تفاصيل اجتماع السياسة النقدية الذي عقد يوم 18 آذار/مارس الماضي ،وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة الأوروبية دون تغيير ، مع توسيع برنامج التحفيز النقدي من 120 مليار يورو إلى 750 مليار يورو شهريا.

ومن المتوقع أن يتضمن المحضر أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية، وهل يتم اللجوء إلى المزيد من إجراءات التيسير والتحفيز النقدي لدعم الاقتصاد الأوروبي فى مواجهة التداعيات الغير مسبوقة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19.