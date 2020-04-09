شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف اليوم مؤتمراً بالفيديو لمجموعة أوبك وحلفائها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصدر سعودي في وقت سابق أن المملكة ستستضيف مؤتمراً بالفيديو لمجموعة أوبك وحلفائها اليوم الخميس.وتأتي هذه التطورات على وقع دعوة المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وأشارت السعودية إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك وحلفائها) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك وحلفائها) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.