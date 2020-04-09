شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الكويتي: 0.31% نسبة الانكشاف على "إن إم سي" للرعاية الصحية من محفظة القروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف البنك الأهلي الكويتي في بيان لبورصة الكويت عن الأثر المالي لانكشافه على مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية وشركاتها التابعة في دولة الإمارات.

وأوضح البنك، أن إجمالي انكشافه البالغ نحو 13.61 مليون دينار كويتي يمثل 0.31% من إجمالي محفظة القروض لديه، إلا أن تأثير الانكشاف على كفاية رأس المال لا يتعدى 0.28%.

وبين أنه نظراً لأن مبلغ الانكشاف يمثل نسبة ضئيلة جداً من إجمالي محفظة القروض، وتأثيره المحدودة للغاية على نسبة كفاية رأس المال، فإن الانكشاف ليس له أي تأثير مادي على المركز المالي للمصرف.

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وعلى مستوى الشركات التي تعلن الانكشاف على تلك المجموعة المتعثرة، قال بنك الكويت الدولي "كيه آي بي" في وقت سابق، إن لديه انكشافاً على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بقيمة 23.14 مليون دينار كويتي، من خلال تمويلين مشتركين ممنوحين إلى الشركة.

وشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن، وهي أحد مكونات مؤشر فوتسي 10، ولديها عمليات في 19 دولة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أكثر من 80 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً قامت بتقديم التمويل للمجموعة.

وعدلت الشركة في الآونة الأخيرة مركز ديونها ليصبح 6.6 مليار دولار، وهو أعلى كثيراً من تقديرات سابقة، وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر عندما شككت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.