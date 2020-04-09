شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1% بمستهل تعاملات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.01% رابحا 70.97 نقطة ليصل إلى مستوى 7070.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.47% خاسرا 29.59 نقطة ليصل إلى مستوى 6269.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 78.3 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال، وارتفع 159 سهما، فيما تراجع 23 سهما.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.02%، التأمين بنسبة 0.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "طباعة وتغليف"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.95%، ثم سهم أسمنت نجران بنسبة 7.21%، ثم سهم أسمنت أم القرى بنسبة 6.59%، فيما جاء سهم "تكافل الراجحى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.22%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 1.19%، ثم سهم "نادك" بنسبة 1.09%.

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وفى سياق آخر وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة وفرة للصناعة والتنمية أمس الأربعاء، على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 34.95 ريال، كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الإنماء أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال المصرف من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم المصرف على أساس سعر 16.48ريال لهذا اليوم الخميس، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين المقبل.