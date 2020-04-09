شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المجموعة التعليمية الكويتية ترتفع 14% خلال ستة أشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح شركة المجموعة التعليمية القابضة، المدرجة ببورصة الكويت، بنسبة 14.2% خلال النصف المالي الأول الخاص بالشركة والمنتهي في 29 فبراير الماضي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن أرباحها بلغت 4.27 مليون دينار كويتي، مقابل أرباح بلغت 3.74 مليون دينار كويتي بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأشارت إلى أن ارتفاع الأرباح النصفية يعود إلى احتساب مخصصات في العام الماضي تخص ذمماً مدينة، بالإضافة إلى ارتفاع حصة المجموعة في نتائج شركات زميلة في العام الحالي.
وانخفضت موجودات الشركة بنسبة 20% خلال الأشهر الستة المنتهية في فبراير 2020 إلى 37.5 مليون دينار، مقابل 46.8 مليون دينار بالفترة المناظرة من العام السابق.
وتراجعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.1% خلال الفترة إلى 6.3 مليون دينار، من 6.45 مليون دينار بالنصف الأول بالعام المالي السابق.
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