شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين في مسار ضيق – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات زوج الدولار مقابل الين، والذي يحافظ على ثباته دون مستوى 109.20، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارة تقاطع سلبي على الإطار الزمني اليومي، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 107.68 وتمتد إلى 106.44 بعد كسر المستوى السابق.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 109.20 سيدفع السعر لاختبار مناطق 111.10 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين في مسار ضيق – تحليل - 09-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.