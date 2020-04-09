شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين في مسار ضيق – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات زوج الدولار مقابل الين، والذي يحافظ على ثباته دون مستوى 109.20، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارة تقاطع سلبي على الإطار الزمني اليومي، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 107.68 وتمتد إلى 106.44 بعد كسر المستوى السابق.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 109.20 سيدفع السعر لاختبار مناطق 111.10 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي