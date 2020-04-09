شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: مخزون الدواء فى مصر كاف لـ4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد فيه على استعداد الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، من خلال توفير الأمن الدوائى الكامل لكافة السيناريوهات فى مواجهة كورونا ، وأن المخزون الاستراتيجى للدواء والمستلزمات الطبية فى مصر كافى لأى أوضاع طارئة من خلال كافة أجهزة الدولة.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن رسالة الرئيس هى رسالة طمأنة لكل المصريين فى وجود خطوط دفاع قوية لمواجهة هذا الخطر، وأن كافة أجهزة الدولة تتكاتف وتتدخل فى تنفيذ إجراءات سريعة للأمن الدوائى فى مصر من ناحية ، ومحاصرة الفيروس وعدم انتشاره من ناحية أخرى .

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وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن مخزون الدواء فى مصر كافى حتى 4 أشهر الأدوية الأكثر طلبا ، فى حين أن هناك مخزون لانواع أخرى تتعدى هذة المدة ، وأن هناك تسهيلات كبيرة على مصانع الدواء قدمتها الهيئات التابعة لوزارة الصحة للتيسير على استيراد المواد الخام خلال هذا الفترة ، وقدرة المصانع على إنتاج كافة الأنواع من الأدوية التى يتطلبها السوق المحلى .

وأوضح أن قطاع الدواء يستورد معظم احتياجاته من مدخلات الإنتاج من الصين ويليها دولة الهند بعد أزمة الصين باعتبارهم من الدول التى تصدر مواد خام بأسعار مناسبة أرخص من المواد الخام فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة التى ترتفع أسعارها 10 أضعاف الصين والهند .