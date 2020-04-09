شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على حافز إيجابي – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة تداولات اليوم بميل صاعد في محاولة للارتقاء فوق 15.08، حيث يحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي مستمر للسعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 16.00 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 15.08 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف زيارة مستوى 14.17 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.85 والمقاومة 15.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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