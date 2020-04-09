شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينتظر الكسر – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار في مسار جانبي وضيق منذ يوم أمس، ويتحرك قرب مستوى 1.0840، حيث يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بانتظار كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام استئناف المسار الهابط الذي يستهدف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات رئيسية تالية.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجّحاً للفترة القادمة ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق مستوى 1.0966.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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