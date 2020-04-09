شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء مع تقييم المستثمرين لتطورات تفشي كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الخميس مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية في ظلال تقييم المستثمرين لتطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً وتابعياتها على أداء الاقتصاد العالمي.

هذا وقد تابعنا منذ قليل أعرب محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا في اجتماع مديري فروع بنك اليابان في طوكيو بأن المركزي الياباني لن يتردد في التوسع تيسير إذا ما استدعى الأمر لذلك، مع تطرقه لكون الغموض الاقتصادي مرتفع للغاية، وأن الأوبئة لها تأثير خطير على الاقتصاد الياباني، موضحاً أن تفشي فيروس كورونا له تأثير شديد على اقتصاد بلاده عن طريق الصادرات، المخرجات، السياحة الداخلية بالإضافة إلى ركود الاستهلاك.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي كشف البنك المركزي الاسترالي عن تقريره النصف سنوي لاستعراض الاستقرار المالي والذي تم العرض من حلاله عن تقييم بنك استراليا الاحتياطي للظروف في النظام المالي والمخاطر المحتملة للاستقرار المالي، وأفاد التقرير بأن استراليا في وضع جيد لإدارة المخاطر المالية المتزايدة من جراء تفشي فيروس كورونا عالمياً.

ووفقاً لأخر تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً فقد أنهت مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها ظهور الفيروس التاجي الإغلاق الذي دام أكثر من شهرين، ما عزز الأمال في أن تفشي الفيروس القاتل قد يكون بلغ ذروته، مع العلم أن وكالة مراقبة الأمراض بالاتحاد الأوروبي صرحت بالأمس بأن الوباء لا يزال يصيب ويقتل أعداد كبيرة من الناس في جميع أنحاء القارة العجوز.

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ونوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بأنه يود فتح اقتصاد بلاده من خلال "الانفجار الكبير" ولكن عدد القتلى من جراء تفشي الفيروس التاجي يجب أن يكون على المنحدر أولاً، ويذكر أنه إعلان مسبقاً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 1,357 ألف ولقي 79,385 شخص مصرعهم في 212 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.91% ليخسر 13.01 نقطة ويصل إلى المستوى 1,412.46، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.44% ليخسر هو الأخر 84.98 نقطة ويصل إلى المستوى 19,268.26.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.28% ليربح 10.41 نقطة ويصل إلى المستوى 3,790.75، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.31% ليربح هو الأخر 8.76 نقطة ويصل إلى المستوى 2,824.13.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليربح 110.88 نقطة ويصل إلى المستوى 24,081.25، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.90% ليربح هو الأخر 16.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,823.35.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.50% ليخسر 49.70 نقطة ويصل إلى المستوى 9,981.96، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.75% ليربح 91.26 نقطة ويصل إلى المستوى 5,298.20.