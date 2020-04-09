شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5083 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ومازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 5000 ومستوى 5400 منذ نهاية الشهر الماضي، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تحركه في اتجاه عرضي حتى اختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,033 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,121 نقطة
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