شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بلهول: «إن إم سي» مسؤولية وطنية وهكذا أدافع عن استمراريتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

شركة مثقلة بديون تتجاوز 24 مليار درهم، وتحقيقات قائمة لمعرفة أين ذهبت هذه الديون، غير أن فيصل بلهول أصرّ على تسلّم دفّة قيادة «إن إم سي» للرعاية الطبّية، لا لشيئ سوى لأن «المرحلة الراهنة تتطلّب حماية من يقوم بواجب التصدّي لوباء العصر، كوفيد-19». وبكل ما لديه من خبرة ومرونة يدافع بلهول عن استمرارية عمل الشركة، فالرجل الذي تسلّم منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي قبل أقل من أسبوعين، وضع أولوياته على الشكل التالي:

1- استمرارية الشركة بدون معقوات تشغيلية خصوصاً من قبل الدائنين.

2- مفاوضات مع البنوك للوصول إلى خطة إنقاذ تضمن استمرارية الأعمال.

3- مواصلة التحقيقات الداخلية والتعاون مع السلطات لاستعادة أية أموال منهوبة.

هذا هو ملخّص الإحاطة الإعلامية التي أراد من خلالها بلهول، رسم خطوطه للدفاع عن الشركة، بكل مسؤولية تجاه دولة الإمارات أولاً والكادر الطبي الذي يقوم بواجباته كخط دفاع أول في مواجهة جائحة كورونا، ثانياً، وتجاه ملاك الشركة والدائنين ثالثاً، ومن منطلق أن الإدارة الجديدة التي شدّد على أنها لا ترتبط مطلقاً بالإدارة السابقة، تدرك هذه المسؤوليات إدراكاً تامّاً.

خط الدفاع الأول

وخلال مؤتمر صحفي عن بعد، اليوم الأربعاء، أكد الرئيس الجديد لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، أن الأولوية الرئيسية للمجموعة في المرحلة الراهنة هي ضمان استمرارية التشغيل، ودعم الكوادر الطبية الرئيسية التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كوفيد- 19.

وقال فيصل بلهول، إن قرار الانضمام للشركة الصعب خلال هذه المرحلة الحرجة، وفي ظل ما تواجهه من مشاكل وتحديات جاء بدافع وطني، وبرغبة من جانبه في توظيف خبراته الطويلة في المجال لخدمة الوطن، والمساعدة في استمرار عمل المراكز والمستشفيات التابعة للمجموعة من دون معوقات. ولفت إلى أن مجلس الإدارة الحالي للمجموعة جديد، ولا يرتبط مطلقاً بالإدارة السابقة، ولم يكن أصلاً جزءاً من الشركة في المرحلة السابقة، وقد بدأ العمل في المجموعة منذ نحو أسبوعين انطلاقاً من دوره الوطني، وواجبه في إنقاذ هذا الصرح الطبي بعد الخسائر التي لحقت به.

ملاحقة المتورطين

وقال إن المجموعة لن تترك موضوع ملاحقة المتورطين في التلاعب، فهذا من أولويات الشركة بما يصون حقوق المساهمين بالدرجة الأولى، وإن كان استمرار العمل يأتي على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن الشركة تعمل على توفير كل البيانات والمعلومات والأدلة التي تحتاج إليها التحقيقات.

وأكد فيصل بلهول أن من الأولويات الرئيسية للشركة كذلك تحقيق الاستقرار المالي من خلال المفاوضات مع البنوك، وقال: إن البنوك منزعجة، مما تطلب الحاجة إلى حوار واضح، ومفتوح، ولفت إلى أن المفاوضات في الوقت الراهن ترمي للتوصل إلى مخطط عمل يأخذ في الاعتبار حاجة البلد لاستمرارية عمل الشركة، ومتابعتها لتقديم الخدمات الطبية، ودعم الكوادر التي تعتبر خط الدفاع الأول للدولة في مواجهة فيروس كوفيد- 19.

اتفاق شامل

وتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجهات المقرضة وعددها 75 جهة خلال الشهر المقبل، وقال إنه يرجح أن تتمكن المجموعة من التوصل إلى اتفاق شامل في غضون 3 أشهر، مؤكداً إن المجموعة لديها أمل كبير في تفهم البنوك، والجهات الدائنة.

وأشار إلى أن ما أعاق المفاوضات في الفترة السابقة هو الاختلاف في وجهات النظر بين الجهات المقرضة، وأشار إلى أنه كان هناك في البداية انزعاج كبير لدى المصارف مع محاولات غير مجدية للتفاوض مع مجلس الإدارة السابق للمجموعة، ما أوصلها إلى مرحلة من الإحباط، لذا كان من المهم جداً لمجلس الإدارة الحالي أن يضع خطة واضحة، وفعالة لمواجهة هذا التحدي، ولمحاولة المقاربة بين وجهات نظر البنوك، والجهات الدائنة.

وأضاف بلهول: قمت منذ تعييني بدعوة المقرضين لتأجيل المطالبة بمستحقاتهم بشكل مؤقت، لإتاحة الفرصة لإعداد خطة التعافي وتطبيقها، بما يكفل تقديم أكبر قيمة ممكنة لجميع الأطراف، وأجري مباحثات مستمرة بشكل يومي مع المقرضين الرئيسيين بشأن إعادة الهيكلة، والمحاسبة الجنائية لنشاطات الإدارة السابقة، وإدارة العمليات.

وأكد أن المفاوضات بدأت مع الجهات الدائنة، وتم قطع شوط طويل، وتتفاوض المجموعة اليوم مع لجنة تمثل الجهات المقرضة تضم 7 بنوك، إضافة إلى مفاوضات مستقلة مع بنك أبوظبي التجاري بناء على طلب البنك، وبحكم حجم القرض الكبير الممنوح من قبله والذي يزيد على 4 مليارات درهم، وفي ظل مطالبات مختلفة.

محكمة اليوم

وأوضح أن المجموعة تتفاوض مع أبوظبي التجاري في الوقت الحالي لتفادى الوصاية القانونية، حيث قام البنك برفع دعوى في المحاكم البريطانية في مساع من جانبه لفرض الوصاية القانونية على المجموعة. مشيراً إلى أن هناك جلسة محكمة، اليوم الخميس، للنظر في الدعوى وتأمل المجموعة في تفادي الوصاية، ولكنه لفت إلى أن لديها في الوقت نفسه آلية للتعامل مع الوضع في حال فرضت الوصاية القانونية، مشيراً إلى أن المجموعة تتوقع في هذه الحالة أن يكون هناك تعاون من قبل البنوك الدائنة لمساعدة الشركة على الاستمرارية من خلال توفير التسهيلات الائتمانية، والدعم المالي، إضافة إلى الدعم الحكومي.

وأكـــد أن ما تحرص عليه المجموعة في الوقت الراهن هو تفادي الوصاية القانونية، وما يمكن أن يكون لها من تأثيرات سلبية في عمل المجموعة، ولكنه لفت إلى أن لدى المجموعة آلية للتعامل في حال فرضت عليها الوصاية بالنظر لضيق الوقت، وتتمثل في الإعداد لعملية انتقالية سريعة، وضمان استمرارية القيادة.

10 مليارات دولار

وقال بلهول، إن الشركة تعد أكبر مشغل في القطاع الصحي على مستوى الدولة، وقد وصلت قيمتها السوقية في مرحلة ما إلى أكثر من 10 مليارات دولار ما يبرز أهميتها خاصة في المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن التراجع في القيمة السوقية ليس مرده أعمال الشركة، وإنما فقدان الثقة بإدارتها بعد ما تم اكتشافه من تجاوزات.

الدعم الحكومي

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وفي رد على سؤال إن كان هناك مفاوضات حول دعم حكومي محتمل للمجموعة قال بلهول: إن الدولة تدرك أهمية المجموعة والدور الذي تلعبه على مستوى قطاع الخدمات الصحية، مؤكداً أن هناك مفاوضات مع عدد من الجهات الحكومية حول الأمر، ويتوقع استجابة إيجابية في المرحلة المقبلة، وقال: نحن اليوم سعداء بوجودنا في الإمارات الدولة التي تضع مصلحة الناس على رأس أولوياتها في هذه المرحلة الحرجة.

خلل وتلاعب

وحول أسباب ما واجهته الشركة من مشاكل مالية قال بلهول، بات من الواضح أنه كان هناك خلل في ممارسات الحوكمة، وتلاعب من قبل بعض الأطراف، لافتاً إلى أن التحقيقات ستوضح كل ما حدث، وأشار إلى إنه بات من الواضح انه كان هناك خلل في ممارسات الحوكمة والتحقيقات ستوضح كل ما حدث.

وأضاف: لا أوجه أصابع الاتهام لطرف بعينه في ما وصل إليه وضع الشركة، المسؤولية مشتركة بين الجميع من مجلس إدارة إلى شركات إلى البنوك التي لديها إدارات مخاطر تقييم القروض.

التعاون الدولي

وأشار دور المجموعة في هذه المرحلة هو التعاون مع كل الأطراف المعنية، ومن بينها هيئة الأسواق البريطانية والجهات المختصة بالجرائم المالية في الإمارات، بما يمكن من تحديد المتورطين في السرقة ومحاسبتهم.

24 مليار درهم

ولفت بلهول إلى أن عمليات التقييم الداخلية لمعرفة حجم الأموال التي استولت عليها الأطراف المتورطة ما زالت مستمرة، فإجمالي الدين وصل إلى 6.6 مليار دولار (24.22 مليار درهم)، وما زال من غير المعروف بعد كم من هذه الالتزامات دخل بالفعل إلى المجموعة، وكم تم الاستيلاء عليه، لافتاً إلى أن عملية التقييم مستمرة في الوقت الحالي لمعرفة هذه التفاصيل.

ولفت إلى أن المجموعة تطلب في الوقت الراهن الأوراق من كل الأطراف الدائنة للتثبت من القيمة الإجمالية للالتزامات المالية، والضمانات المقدمة على هذه الالتزامات.

وحول قيمة الأصول الحالية للشركة، قال إن الشركة بطبيعة عملها شركة خدمية، وبالتالي لا تقاس قيمتها بالأصول، بل بعوامل عدة، منها الاسم والنمو في الخدمات، وقال إن العمل في الشركة يمضي بشكل جيد، ولم يتأثر بالتحديات التي تواجهها على الصعيد المالي، بل سجلت الشركة نمواً في العائدات والأرباح في الربع الأول من العام الجاري، وبما فاق التوقعات. وتوقع أن يتراجع الأداء نسبياً في الربع الثاني مع تبعات الجائحة التي حولت تركيز الخدمات إلى مواجهة الفيروس والمساعدة في جهود منع انتشاره.

الاستغناء عن وظائف

ورجح بلهول أن تعود المجموعة لتسجيل مستويات أداء قوية بعد تجاوز الوضع الراهن والانتهاء من أزمة «كورونا». ولفت إلى أن الشركة نجحت في الوفاء بالتزامات الرواتب للعاملين فيها، ولم يستبعد الاستغناء عن بعض الوظائف الفائضة في المرحلة المقبلة ضمن خطط خفض التكاليف، إلا أنه قال إنه لن يتم الاستغناء عن أي من الكوادر الطبية، خط دفاع الدولة الأول في مواجهة كوفيد - 19، وأكد أن الشركة ليس لديها توجه في الوقت الحاضر لبيع أصول لعدم وجود حاجة لذلك، ولصيانة ثقة الدائنين.

تحفظ في الإنفاق

وحول مستوى السيولة الحالي لدى الشركة، قال بلهول إن الشركة حالياً تبدي درجة كبيرة من التحفظ في الإنفاق، وقد عينت شركة «بي دبليو سي» للمساعدة في إدارة السيولة، خاصة بعد الهروب الكبير للعديد من أفراد الإدارة المالية في المجموعة.

1200 مصاب

وتعالج «مجموعة إن إم سي» حالياً أكثر من 1200 شخص مشتبه في إصابته بوباء «كوفيد-19» في 20 دولة. وقمنا بفحص أكثر من 10 آلاف عامل في دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وسيشارك في برنامج الفحص 90 موظفاً بهدف فحص حتى 200 ألف عامل في مختلف أنحاء الإمارات الشمالية، يقومون بأعمال هامة في أوقات حرجة.