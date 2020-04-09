شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة الموانئ المستقبلة للواردات بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية، حركة الواردات بين الموانئ والمطارات المصرية خلال شر يناير الماضي، حيث جاء ميناء الإسكندرية في صدارة الموانئ المصرية التي استقبلت واردات من الخارج مع بداية العام 2020، حيث بلغ إجمالي الواردات التي استقبلها الميناء نحو 2 مليار و171 مليون دولار، مقابل 2 مليار و395 مليون دولار خلال الشهر المماثل من عام 2019.

وبينت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء الدخيلة حل في المركز الثاني، حيث استقبل واردات بقيمة مليار و309 مليون دولار عام2020، مقابل مليار و 96 مليون دولار في عام 2019.

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وفي المركز الثالث جاء ميناء السويس، حيث بلغ إجمالي الواردات التي استقبلها الميناء نحو 623 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 624 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2019، ثم ميناء دمياط، والذي استقبل واردات قيمتها 490 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 777 مليون في عام 2019.

أما بالنسبة إلى الموانئ الأخرى، فقد استقبل ميناء بورسعيد واردات في يناير الماضي قيمتها 258 مليون دولار، بينما كانت يناير عام 2019 نحو 542 مليون دولار، كما استقبل ميناء سفاجا واردات قيمتها 166 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 67 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

واستقبلت موانئ القصير والبحر الأحمر واردات في يناير الماضي قيمتها 135 مليون دولار، مقابل 282 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بينما استقبلت المطارات واردات قيمتها 106 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 704 مليون دولار بالشهر المماثل من عام 2019.