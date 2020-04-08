شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم زين السعودية (7030) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.81% بما يعادل 0.97 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب بتداولاته القادمة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.98، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 13.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.98 ومستوى المقاومة 12.00.