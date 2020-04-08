شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يسجل أدني مستوى في اربع سنوات -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 44 فلس،بعدما تعرض لمقاومة قوية بسبب ملامسته لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما دفع السهم ليخترق مستوى الدعم السابق عند 46 فلس، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 35 فلس كمستوى أول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 48 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42 بينما مستوى المقاومة هو 44.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط