شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 91٫10 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع خلال الجلسة بلغ 94 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 80 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 115 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 89.4 بينما مستوى المقاومة هو 93.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط