شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN)ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 495 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 520 فلس، والذي فشل السهم في تجاوزه طيلة الأسبوع الحالي والماضي، لذلك نتوقع عودة السهم مرة أخرى لمستوى الدعم 400 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 530 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 488 بينما مستوى المقاومة هو 498 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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