شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 103 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 98 فلس،كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة110 فلس مرة أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 98 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 101.1 بينما مستوى المقاومة هو 104.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد