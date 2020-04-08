الاقتصاد

شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 08-04-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 103 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 98 فلس،كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة110 فلس مرة أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 98 فلس.

 

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 101.1 بينما مستوى المقاومة هو 104.0 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 08-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا