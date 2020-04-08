وزير المالية: من يضر بالعمالة من رجال الأعمال سيحرم من امتيازات وتسهيلات الدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تحدث مع عدد من رجال التجارة والصناعة، بشأن الحفاظ على العمالة لديهم، مشيراً إلى استجابتهم الكاملة، وتابع: "رجال الأعمال وطنيون وشرفاء".

وأضاف "معيط"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك تسهيلات كبيرة اتخذتها الدولة تجاة قطاعى التجارة والصناعة، مشدداً على أن الذى يمس العمالة لديه لن يستفيد من هذه التسهيلات مطلقاً.

وتابع وزير المالية: "قرار مجلس الوزراء شرط ذلك.. مشترطين عليهم اللى عاوز يستفيد من التسهيلات لابد أن يحافظ على العمالة لديه".

وأشار وزير المالية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهه بتوفير الأموال اللازمة لمنحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور، وتابع: "اتصلت بوزير القوى العاملة أنى جهاز بالفلوس"، مشدداً على وجود تعاون على مستوى الحكومة فيما يتعلق بالمعطيات التى تشهدها الساحة المصرية.

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وكان الرئيس السيسي قال خلال كلمته اليوم: "ساعات بنزل لوحدى أشوف الدنيا ماشية إزاى فى الشارع فى الوقت اللى ما فيهوش حظر.. ومش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات".

وأضاف السيسي، أن الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة.

وتابع الرئيس: "أنا اطمنت على السكة الحديد والمترو لكن محتاجين تطهير كل وسائل النقل فى الدولة وده دور الدولة والجيش".

أكد السيسى، أن مواجهة الأشرار لن تنتهى ومصرون على أن نعيش "أحرارًا"، مشددًا على أن الشائعات لن تنتهى وهذه سياسة الأشرار من خلال التشكيك فى الدولة والسعى إلى خفض معنويات المصريين.