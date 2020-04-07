شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الطاقة لمجموعة العشرين يجتمعون الجمعة لتعزيز التعاون العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت السعودية إنها ستعقد اجتماعا افتراضيا يوم الجمعة 10 أبريل الجاري لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، لتعزيز الحوار والتعاون العالمي من أجل ضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين الاقتصاد العالمي من أن يصبح أكثر قوة.

وحسب بيان أصدرته الأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين فإن وزراء الطاقة، سيعملون أيضا لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على أسواق الطاقة العالمية، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الناس والاقتصاد العالمي.

Advertisements

وأبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية أن روسيا أكدت اليوم الثلاثاء مشاركتها في اجتماع أوبك والحلفاء المقرر له يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من أبريل الجاري.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط آمال بأن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج. وارتفع خام برنت 80 سنتا بما يعادل 2.4%، إلى 33.85 دولار للبرميل.

وبحث الوزير دان برويليت، وزير الطاقة الأمريكي، في وقت سابق مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أوضاع أسواق النفط العالمية.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف، في وقت سابق، إن موسكو والرياض تقتربان للغاية من إبرام اتفاق بشأن خفض إمدادات النفط.